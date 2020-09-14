مشاريع تطويرية في مدينة ليوا بالظفرة

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

تنفذ بلدية منطقة الظفرة مجموعة من المشاريع التطويرية المستمرة في مدينة ليوا تتضمن مشروع صيانة وتطوير طريق القصر ومشروع إنشاء رصيف مشاه على نفس الطريق بجانب مشروع أعمال التسوية والدفان وفتح الطرق ومشروع تجميل الدوارات بالأحجار والنباتات المحلية بالإضافة إلى البدء في تنفيذ مشروع بحيرة مقيال في واحة ليوا.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تنفيذ العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية والمشاريع التشغيلية والرأسمالية بجانب المشروعات الخدمية التي تلبي احتياجات السكان ومتطلبات المجتمع المحلي، انطلاقاً من رؤيتها ورسالتها الرامية إلى تطوير عمراني ونقل متكامل يعزز جودة الحياة، وتنظيم وتطوير وإدارة النمو العمراني والنقل بشكل متكامل ومستدام من خلال توفير بنية تحتية ومرافق وخدمات رائدة وذكية لرفاهية وسعادة المجتمع.

وتتضمن قائمة مشاريع بلدية الظفرة مشروع تطوير وتجميل مدينة ليوا باستخدام أشجار ونباتات البيئة المحلية للمحافظة على المظهر العام للمدن، بهدف تعزيز كفاءة الأصول والبنية التحتية والمرافق العامة والحفاظ على فعاليتها لتعزيز جاذبية الإمارة ونمط جودة الحياة. وتتم عمليات تجميل الدورات والجزر الوسطية، باستخدام الأحجار التجميلية والنباتات البرية المحلية، مع إدخال عناصر تنسيقية جديدة، من خلال استخدام مواد تخفض استهلاك مياه الري، وتكلفة أعمال الصيانة الدورية للأصول المستخدمة، وتحافظ على جمالية المناظر الطبيعية. وتحرص بلدية منطقة الظفرة على تحسين الجزر الوسطية والطرق الداخلية وفق أعلى معايير الأمن والسلامة وتحفيز الرقابة الفاعلة والمحافظة على المظهر العام للمدينة،ويهدف المشروع إلى ترشيد استهلاك مياه الري في مشاريع الزراعات التجميلية بالمنطقة.