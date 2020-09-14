إطلاق خدمة رفع القوارب واليخوت للجمهور بدبي

دبي (وام)

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات بدبي خدمة «‏‏رفع القوارب واليخوت» للجمهور من مختلف شرائح المجتمع في الإمارة، وذلك من خلال الحوض الجاف في ورشة القرهود للصيانة التابعة للهيئة.وأوضح محمد أبو بكر الهاشمي، مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أن خدمات الحوض الجاف في ورشة القرهود للصيانة تشمل رفع وتنزيل القوارب، بالإضافة إلى توفير ساحات خارجية لإجراء أعمال الصيانة، مزودة بإمدادات الطاقة والمياه، وهذه الخدمات تُقَدَّمُ للقوارب واليخوت، التي يصل طولها حتى /‏‏‏20/‏‏‏ متراً، وأوقات العمل في الورشة هي: السبت إلى الخميس من الساعة 8:00 صباحاً - 5:00 مساء لأعمال الصيانة، ومن الساعة 9:00 صباحاً - 4:00 مساء، لأعمال رفع وتنزيل القوارب.