«إسعاد شرطة دبي» تستقطب مجموعة فندقية

دبي(الاتنحاد)

وقعت لجنة بطاقة إسعاد التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، ومجموعة فنادق ومطاعم «روتانا» العالمية، في مبنى أكاديمية الشرطة، اتفاقية تعاون يتم بموجبها انضمام المجموعة إلى الخيارات المتنوعة من الفنادق والمطاعم، التي تقدمها «إسعاد» لحامليها وأقاربهم من الدرجة الأولى، موفرة لهم خصماً حصرياً بنسبة 20% على فاتورة المطاعم، والتي يصل عددها إلى 173 مطعماً منتشراً في مختلف دول العالم، ويشمل الخصم كذلك تكلفة الإقامة في غرف وأجنحة الفنادق والمنتجعات الصحية للمجموعة، التي يصل عددها إلى 61 فندقاً حول العالم.

وقالت منى العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد: «أصبحت البطاقة تحتل مكانة وسمعة مميزة تخطت دولة الإمارات إلى 46 دولة حول العالم، مقدمة بذلك عروضاً وخصومات حصرية ومميزة لأكثر من 140 ألف شخص ممن يحملون البطاقة، بالإضافة إلى أسرهم وأقاربهم من الدرجة الأولى، بما يحقق السعادة لكل من يحمل البطاقة، وهم شريحة كبيرة ومهمة في المجتمع».

من جانبه، قال جاي هاتشينسون، الرئيس التنفيذي لشركة روتانا لإدارة الفنادق: «تمثل شراكتنا مع شرطة دبي من خلال بطاقة إسعاد، استكمالاً لدور روتانا في تعزيز علاقتها مع الدوائر الحكومية، لاسيما في القطاع المحلي وعلى مستوى السياحة، وتنبع أهمية هذه الشراكة من كونها توفر قيمة غير مسبوقة للعملاء، حيث يمكنهم الاستفادة من مجموعة واسعة من الامتيازات، والخصومات والخدمات الخاصة في فنادقنا كافة».