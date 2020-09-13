200 ألف درهم دعماً لطلاب من «النعيمي الخيرية»

عجمان (الاتحاد)

سلمت مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية، مشروعها التربوي «كوبون الطالب»، تزامناً مع بداية العام الدراسي الجديد (2020-2021)م، دعماً بقيمة 200 ألف درهم موزعة على 2000 طالب وطالبة في مدارس إمارة عجمان من ذوي الدخل المحدود والأيتام.

وقالت الشيخة عزة بنت عبد الله النعيمي، مدير عام مؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية: إن هذا المشروع يهدف إلى تخفيف الأعباء المادية عن كاهل الأسر المتعففة، وتشجيع الطلبة من فئة ذوي الدخل المحدود والأيتام، على مواصلة مسيرتهم التعليمية لتحقيق آمال وتطلعات أسرهم، والمساهمة في مسيرة الوطن التنموية.

وأكدت الشيخة عزة النعيمي، أن المؤسسة تبذل قصارى جهدها، من أجل مد يد العون والمساعدة لكل محتاج داخل إمارة عجمان، ورسم البهجة والسعادة على وجوه الجميع.