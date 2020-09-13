ولي عهد الفجيرة يترأس اجتماع «أمناء العلوم والتقنية»

الفجيرة (وام)

اطلع سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس أمناء جامعة العلوم والتقنية، على خطة الجامعة الاستراتيجية للعام الدراسي الحالي وإجراءاتها الاحترازية التي تطبقها في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد والوقاية منه.

ورحب سموه خلال ترؤسه - عن بُعد - الاجتماع الدوري الثالث لمجلس أمناء الجامعة بأعضاء المجلس، وتمنى لهم التوفيق في تحقيق أهداف الجامعة، للارتقاء بالعملية التعليمية، بما يعزز مكانتها بين مؤسسات التعليم العالي داخل الدولة وخارجها. وأكد سموه، ضرورة الوقوف على أبرز التحديات، والتعرف على الاحتياجات اللازمة للجامعة، عبر توفير الخبرات العلمية للارتقاء بالمستوى التعليمي لطلابها. واستمع سموه، إلى شرح مفصل حول الإجراءات، التي تتخذها الجامعة في المرحلة الراهنة استجابة للتحديات التي فرضتها أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أهمية التزام جميع كوادر وطلاب الجامعة بالتدابير الوقائية لضمان سلامتهم.