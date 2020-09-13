«استشاري الشارقة» يشيد بجهود الشرطة في محاربة المخدرات

الشارقة (وام)

أشاد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بجهود القيادة العامة لشرطة الشارقة، ودورها في محاربة آفة المخدرات، واستنفار طاقتها لصد مروجيها في إطار حرصها على الحفاظ على ثروتنا الوطنية من الشباب، بهدف الوصول إلى تحصين المجتمع ليكون آمناً وخالياً من هذه الآفة المدمرة.

وأعرب علي ميحد السويدي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، عن اعتزازه بأدوار القيادة العامة لشرطة الشارقة، ونجاحها في القبض على تشكيل عصابي، وضبط كمية كبيرة من المخدرات في العملية التي أعلنتها القيادة العامة لشرطة الشارقة أمس تحت مسمى «القبضة 7/‏‏7». وثمن دور الجهات الأمنية ويقظة رجال مكافحة المخدرات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، باعتبارهم الخط الأول في مواجهة عصابات المخدرات وإسقاطها.

وثمن دعم القيادة الرشيدة وما توجه به لمكافحة المخدرات بشكل واسع من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشارها، مشيراً إلى أهمية تكامل أدوار جميع مؤسسات المجتمع وأفراده من خلال التأكيد على البعد الاجتماعي والصحي والوقائي والذي يوازي البعد الأمني لمنع تعاطي هذه الآفات، للحفاظ على الوطن وطاقاته الشابة.