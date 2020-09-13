الإمارات تترأس الاجتماع الـ 34 لمديري جوازات دول «التعاون»

أبوظبي (وام)

ترأست دولة الإمارات ممثلة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الاجتماع الـ 34 للمديرين العامين للجوازات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي «عن بُعد».

وأعرب اللواء سعيد بن راكان الراشدي مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ، رئيس الجلسة، عن ترحيبه بانعقاد اللقاء الأول عبر تقنية الاتصال عن بُعد بمشاركة ممثلي دول مجلس التعاون، ونقل لهم تحيات معالي علي محمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وتمنياته لهم بالتوفيق والسداد.

وأكد الراشدي حرص دولة الإمارات على تطبيق أفضل الممارسات وتسخير مختلف التقنيات الداعمة لمسيرة العمل بين الدول الأعضاء في ما يتعلق بشؤون الهوية والجنسية وجوازات السفر وشؤون الأجانب والمنافذ، مشيراً إلى أهمية استدامة جهود التطوير في هذا القطاع الحيوي والانسجام مع مختلف المتغيرات والتحديات لمواكبة عجلة التطور ورفدها بكل ما من شأنه تحقيق مفاهيم الريادة في الأداء المؤسسي وتقديم الخدمات الاستباقية.

وأشار إلى أن اللقاء يأتي استكمالاً لمسيرة الجهود المبذولة في تنفيذ حزمة التطلعات والأهداف الطموحة لتحقيق الرؤى الاستراتيجية لقيادة دول المجلس في ظل تبني المبادرات والمشاريع النوعية الداعمة لمختلف أنشطة وعمليات إدارة الهوية الشخصية وجوازات السفر وشؤون الأجانب والمنافذ، حيث تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال، وتناول مخرجات الاجتماع المنعقد في دورته السابقة إلى جانب مختلف المواضيع والعمليات.