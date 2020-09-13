إعلان أسماء «الشباب المعرفية» في الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

أكد محمد سعيد الضنحاني، مدير الديوان الأميري في حكومة الفجيرة، على أهمية دعم مبادرات الشباب في الإمارة، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وحرص سموه على ترسيخ دور الشباب في دعم عجلة التنمية البشرية داخل دولة الإمارات.

جاء ذلك، خلال الإعلان عن أسماء أعضاء مبادرة «مجتمعات الشباب المعرفية»، التي أطلقها مجلس الفجيرة للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، بدعم من الديوان الأميري بالفجيرة، حيث اجتاز أعضاء المبادرة بنجاح مراحل الترشيح والمقابلات المسبقة، وأثبتوا مهاراتهم وكفاءاتهم العملية، بما يتوافق مع أهداف المبادرة.