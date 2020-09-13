جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد تستعد لاختتام الموسم الـ 22

دبي (وام)

تستعد جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة، والمنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي، لاختتام الموسم الـ 22 وسط إجراءات احترازية ووقائية، وذلك تحت رعاية كريمة من حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة الجائزة. وأوضحت أمينة الدبوس السويدي، المدير التنفيذي لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم لإبداعات الطفولة، أن الجائزة تحرص على جودة العمل والأداء، ولذلك عملت الجائزة على تسلم المشاركات وتصنيفها وترتيبها تمهيداً لانعقاد لجان التحكيم.

وأكدت السويدي أن جميع الترتيبات تسير وفق المخطط له، وأن الجائزة تضع مشاركات وأعمال الطلاب والطالبات محل كل الاهتمام، وتم وضع جدول زمني لتحديد انعقاد لجان التحكيم، وسيتم اعتماد موعد حفل الاختتام خلال الأيام القليلة القادمة.