مشروع سكني لـ3 آلاف من سائقي الحافلات العامة بدبي

دبي (وام)

اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مشروع توفير سكن لعدد 3000 من سائقي الحافلات العامة في دبي، ممن تنطبق عليهم اشتراطات التسكين المعتمدة لدى الهيئة، وذلك للمساهمة في إسعادهم، وتوفير سبل الراحة لهم، وتحقيق الاستدامة الصحية، وبما يضمن الاستمرارية في تحقيق الكفاءة التشغيلية في قطاع النقل بالحافلات. والمقرر أن يخضع هذا المشروع السكني للإشراف المباشر من قبل الهيئة استناداً إلى المعايير والاشتراطات المعتمدة في دبي. وقال عبدالله إبراهيم المير، مدير إدارة شؤون السائقين بمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، إن الهيئة تولي اهتماماً بالغاً لتوفير بيئة مريحة ومتكاملة للسائقين، وذلك من خلال توفير سكن ملائم وبالقرب من مقار عملهم.