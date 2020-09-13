«أم الإمارات» تشيد بجهود موانئ أبوظبي لدعم المرأة الإماراتية

أبوظبي (وام)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، تبنى الاتحاد النسائي العام مبادرة «أطلق» لبوابة المقطع، التي تعد إحدى المبادرات الاستثنائية لموانئ أبوظبي، والتي تم الإعلان عنها بالتزامن مع احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية 2020، تحت شعار «التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن».

وتحرص مبادرة «أطلق» على استثمار طاقات المرأة الإماراتية، ودعمها كشريكة في بناء الإنجازات النوعية للدولة، وشريك رئيسي في المشاريع الاستراتيجية، إذ إن نسبة مشاركة المرأة عالمياً في قطاع الموانئ لا تتعدى 2%، مقارنةً بنسبة مشاركة المرأة في موانئ أبوظبي والتي تبلغ 28%، حيث تعمل الموانئ من خلال وضع الخطط والبرامج على زيادة هذه النسبة، وتطوير قوة عاملة تتمتع بمستوى عالٍ من المهارات والإنتاجية لتبقى دولة الإمارات سباقة عالمياً.

وأثنت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على جهود بوابة المقطع في دعم وتمكين المرأة الإماراتية، وأعربت سموها عن فخرها بوجود مؤسسات وطنية رائدة تستشرف مستقبل المرأة الإماراتية، وتؤمن بأن المرأة شريك فاعل في صياغة مستقبل أكثر تطوراً ونماءً.

وبهذه المناسبة، تقدّم معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس دائرة البلديات والنقل، رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي، بجزيل الشكر إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، على دعمها المتواصل وجهودها الدؤوبة لتعظيم مكاسب المرأة الإماراتية في كافة المجالات، والتي تسهم في تمكينها وإعدادها لتشارك بشكل فاعل في تحقيق المزيد من النجاحات خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وقال معاليه: تتمتع موانئ أبوظبي بسجل لافت في مجال تمكين المرأة، وتوليها مسؤوليات حيوية في جميع المجالات الوظيفية بدءاً من التشغيلية وصولاً إلى القيادية منها، وذلك تنفيذاً لاستراتيجيتنا التي تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، وإننا عازمون من خلال مبادراتنا على متابعة هذا النهج والوصول بالمرأة الإماراتية إلى أعلى الدرجات.

المرأة رائدة

ومن جانبها، أعربت نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام، عن سعادتها بالشراكة مع موانئ أبوظبي، التي تعد أحد الروافد المهمة لتنويع واستدامة الاقتصاد، وتعزيز التجارة بالدولة.

وأكدت السويدي، أن مبادرة «أطلق» تعكس الرؤية الثاقبة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وتوجيهاتها السديدة، بجعل المرأة رائدة مبدعة قادرة على توظيف خبراتها ومهاراتها في خدمة الوطن بتفانٍ وإخلاص، متسلحة بالثقافة والعلم والمعرفة، الأمر الذي أثمر عن تحقيق المرأة الإماراتية لإنجازات ثرية في فترة قياسية من عمر الدولة.

نجاح المرأة

من جانبه، أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي - موانئ أبوظبي، أن رؤية موانئ أبوظبي لطالما ركزت على مساندة المرأة في مختلف المجالات، وحرصت على دعم مسيرتها المهنية تماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة، فنجاح المرأة هو نجاح لدولتنا ومجتمعنا، ولذلك فإننا نسعى دائماً إلى وضع تقدّم المرأة وتنمية قدراتها على رأس أولوياتنا، ونحن على يقين بأننا سنواصل حصد ثمار هذه الجهود في العقود المقبلة، وصولاً إلى الخمسين وما بعده.

بدورها، قالت الدكتورة نورة الظاهري، رئيس المجموعة الرقمية في موانئ أبوظبي والرئيس التنفيذي لبوابة المقطع: نحن فخورون بالمكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية في دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل دعم القيادة الرشيدة، والاهتمام المستمر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، التي نعرب عن امتناننا العميق لها لرعاية مبادرة «أطلق»، التي تهدف إلى استقطاب الكفاءات الوطنية النسائية الشابة، وإكسابهن خبرات أساسية في قطاع الموانئ، والتجارة والخدمات اللوجستية الرقمية، والوصول بخبراتهن إلى مستويات عالمية.

تطوير النافذة الموحدة «أطلب»

قالت نورة الظاهري إن بوابة المقطع تسعى من خلال هذه المبادرة إلى إشراك النساء الإماراتيات، في برنامج تطبيقي متكامل يمكّنهن من المساهمة في تطوير النافذة الموحدة للخدمات اللوجستية والتجارة في إمارة أبوظبي «أطلب»، بهدف جعل المرأة الإماراتية مساهماً رئيسياً ضمن مشاريع استراتيجية في قطاعات كانت تقتصر على الرجال سابقاً، وتحقيق الاستدامة في تطوير الأعمال، من خلال تطوير المهارات الوطنية، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا، وتوفير فرص عمل جديدة من خلال إمكانية المشاركة في البرنامج عن طريق العمل عن بعد، ما يمكّن النساء المشاركات من تحقيق التوازن بين المتطلبات العملية والأسرية.