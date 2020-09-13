ميثاء آل نهيان: القيادة تذلل الصعاب لأصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أن إطلاق الاستراتيجية الشاملة لأصحاب الهمم في أبوظبي، يجسد اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بأصحاب الهمم باعتبارهم شركاء فاعلين في مسيرة النهضة الشاملة للدولة. وثمنت جهود القيادة واهتمامها بأصحاب الهمم قائلة: قيادتنا الرشيدة تؤمن بالدور المحوري لأصحاب الهمم وتوليهم اهتماماً فريداً وتسخر الإمكانات وتذلل الصعاب التي تواجههم لأنهم جزء من نسيج المجتمع له دور فاعل في تحقيق تقدمه ورقيه، وتسعى جاهدة لتحقيق مستقبل مشرق أصحاب الهمم شركاء في الوصول إليه. وأضافت: تخطو قيادتنا خطى متتالية من شأنها رعاية أصحاب الهمم على مختلف الأصعدة وتمكينهم ودمجهم مجتمعيا، وتنفذ المشروعات التي تضمن عدم مواجهتهم لأي عوائق في ممارسة مختلف أنشطتهم الحياتية، وتقدم لهم التسهيلات التي تضمن عدم شعورهم أو شعور ذويهم بعناء أو مشقة في الحصول على حقوقهم وتلبية احتياجاتهم وتوفير متطلباتهم.