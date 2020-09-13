شما المزروعي: «استراتيجية أبوظبي» تعزز التمكين

أبوظبي (وام)

أكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة الأولمبياد الخاص، أن دولة الإمارات تعطي أصحاب الهمم جل اهتمامها، وأن استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020 - 2024 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس الأول، تعكس مدى حرص القيادة لتمكين هذه الفئة الغالية على قلوب الجميع. وقالت معاليها في تصريح لها أمس: «استقبلنا خبر إطلاق استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم بكل سعادة وفخر، لتكون هذه الاستراتيجية امتداداً للعمل الحكومي والمجتمعي الرائد والمستمر لتطوير قطاع أصحاب الهمم بكافة خدماته ومجالاته في إمارة أبوظبي، وأيضاً لتعزيز قنوات الاتصال بين جميع الجهات المعنية والمقدمة للخدمات».

وأكدت أن القيادة الرشيدة تولي قطاع أصحاب الهمم جل اهتمامها، مشيرة إلى أن مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي تعمل على تمكين ودمج أصحاب الهمم، من خلال برامج ومبادرات مستمرة على مدار العام، وتساهم مع شركائها من المؤسسات الحكومية والخاصة لتحقيق الأهداف المنشودة، وتتطلع من خلال هذه الاستراتيجية إلى عقد شراكات أكبر في الفترة القادمة.

وقال طلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص: «نبارك هذه الاستراتيجية المهمة التي تمثل خريطة طريق لقطاع أصحاب الهمم من جميع الإعاقات في إمارة أبوظبي، ونلتزم في مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي من خلال عملنا الدؤوب لدمج وتمكين أصحاب الهمم، بتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية من خلال التعاون مع جميع المؤسسات المعنية».