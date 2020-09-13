رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية: بشرة خير تزيل العوائق والتحديات

أبوظبي (وام)

أكد ماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، أن أصحاب الهمم في الإمارات والعالم محظوظون باهتمام ورعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من خلال توجيهاته وقراراته التي توفر لهم أفضل الممارسات والخدمات.

وقال ماجد العصيمي تعليقاً على استراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم 2020 - 2024 التي أطلقها أمس الأول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «استراتيجية أبوظبي 2020 - 2024 بشرة خير لأصحاب الهمم وأسرهم، لإزالة العوائق والتحديات التي تواجههم، ولتؤكد دولة الإمارات من جديد أنها الدولة الأولى في العالم التي أزالت كلمة المعاقين من القاموس ومن المجتمع، وعلى ضوء تلك الاستراتيجية المهمة التي تم الإعلان عنها وتتضمن برامج ومبادرات تصل إلى 100 مبادرة، سيتساوى كل أفراد المجتمع في الحقوق والواجبات بما يسهم في تمكين ودمج أصحاب الهمم».

وتابع:«ما تقدمه الإمارات لتمكين ودمج أصحاب الهمم يعد نموذجاً فريداً يحتذى به، ومع هذه الممارسات والبرامج والاستراتيجية واضحة المعالم التي تم الإعلان عنها سنحافظ على استدامة الريادة في هذا المجال».