«مزارع الساحل الشرقي» تستعد للموسم الشتوي

فهد بوهندي (الفجيرة)

بدأت مزارع الساحل الشرقي في إمارة الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة بالاستعداد للموسم الزراعي الشتوي، تزامناً مع اعتدال الطقس وانخفاض درجات الحرارة.

وقال المواطن محمد علاي: «قريباً.. نبدأ الموسم الزراعي الشتوي، لذا يستعد أصحاب المزارع بتجهيز المحاصيل الشتوية وزراعتها وتجهيز الأرض المناسبة لها، حيث تنتعش زراعة الخضار الورقية بأنواعها مثل البقدونس والنعناع والجرجير والرويد والحماض والبربير إضافة إلى أنواع متعددة من الخضار مثل الخيار والطماطم واليقطين المعروف محلياً بـ(البوبر)، كما تنتج أشجار مزارع الساحل الشرقي أنواع عديدة من الفاكهة والحمضيات مثل البرتقال وسنترة والليمون البلدي».

وقال: كما تنتج التين والشيكو والنبق المحلي بأنواعه، والموز المحلي(القصير)، والتوت المحلي (الفرصاد) إضافة إلى محاصيل زراعية أخرى، علاوة على أشجار الحمضيات مثل البرتقال وليمون أضاليا والترنج وغيره. وأضاف:«الموسم الزراعي الشتوي هو موسم وفير بالنسبة لأصحاب المزارع لما يتضمنه من كميات من المحاصيل المحلية التي تصلح للتسويق في الأسواق المحلية في مختلف مدن المنطقة الشرقية ولها عائد مالي جيد، حيث يقبل عليها الأهالي في مواسم التخييم والخروج للبر».

وقال محيي الدين صاحب دكة في سوق البدية للخضار والفواكه: «تتوفر الخضراوات والفواكه على الأسواق الشعبية والأسواق الأخرى طوال العام، ولكن يتميز الموسم الشتوي، بوفرة المحاصيل المحلية، التي تنعش حركة السوق وتخفض الأسعار، مما يزيد الأقبال على الأسواق من قبل الزوار والأهالي بشكل كبير».

وللمحاصيل المحلية زبونها الخاص الذي ينتظرها، ومنها المنتجات الموز المحلي المعروف بـ (الفريضي)، والحمضيات مثل البرتقال الذي يوجد بأنواع متعددة منها الحامض والحلو والكبير والصغير واليوسفي، إضافة إلى تميز البطاطس الحلوة المحلية (الفندال) بنوعيه الأبيض والأحمر عن غيرها من المنتجات، حيث تشهد إقبالاً واستهلاكاً كبيراً من الأهالي والسياح وتعود بأرباح مجزية على المزارعين والتجار طوال الموسم.

وأضاف محيي الدين: «كما تعتبر الذرة المحلية من أهم المنتجات الشتوية التي ينتظرها المشتري ويقبل عليها بشكل كبير في الصيف حيث تنزل الأسواق في الشتاء وتباع كميات ضخمة منها طوال فصل الشتاء بأسعار جيدة حسب العرض والطلب، إضافة إلى المحاصيل المحلية الموسمية الأخرى مثل الكوسا والخيار والباذنجان، إضافة إلى الخضراوات الورقية بمختلف أنواعها وبكميات كبيرة منها الرويد والجرجير والبربير والبقدونس والكزبرة وغيره من الأنواع الأخرى».