7 إجراءات للتبليغ وتصنيف مرض «كوفيدـ 19» بدبي

سامي عبد الرؤوف (دبي)

حددت هيئة الصحة بدبي، 7 إجراءات للتبليغ وتصديق وتصنيف مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) كسبب للوفاة في نظام «الحمد» الإلكتروني، وهو نظام تسجيل المواليد والوفيات، من قِبل المنشآت الصحية في القطاعين الحكومي والخاص بالإمارة.

وأوضحت الهيئة، أن تعريف حالة الوفاة بـ«كوفيد- 19»، هي أن تكون وفاة ناتجة عن مرض متوافق سريرياً في حالة مشتبه بها أو مؤكدة لمرض فيروس كورونا (كوفيد- 19)، ما لم يكن هناك سبب بديل واضح للوفاة لا يمكن أن يكون مرتبطاً بمرض فيروس كورونا (كوفيد- 19) مثل الإصابات، ويجب ألا تكون هناك فترة تعاف كامل من مرض كوفيد- 19 بين المرض والوفاة.

وقالت «صحة دبي»، إنه قد لا ترجع الوفاة بسبب مرض كوفيد- 19، إلى مرض آخر (مثل السرطان) ويجب حسابها بشكل مستقل عن الحالات الموجودة مسبقاً والتي يُشتبه في تسببها في مسار حاد من مرض فيروس كورونا (كوفيد-19).

وحول ميعاد تبليغ عن الوفاة بكورونا، شددت هيئة الصحة بدبي، في تعميم أصدرته أمس، على أنه يجب التبليغ عن الوفيات الناتجة عن الإصابة بمرض (كوفيد- 19) خلال مدة زمنية أقصاها 24 ساعة من تاريخ الوفاة، وأنه تمت إضافة رموز تشخيص (ICD 10) لمرض كوفيد-19 إلى نظام «الحمد» في خانة الوفاة، على أن يتم استخدام الرموز بحسب ما ورد في الدليل التوجيهي لتصديق وتصنيف مرض فيروس كورونا كسبب للوفاة.

وحددت الهيئة 7 إجراءات لتصديق مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) كسبب للوفاة هي: وجوب تسجيل مرض فيروس كورونا في استمارة الإخطار بالوفاة لجميع المتوفين إذا تسبب المرض أو يُفترض أنه تسبب في الوفاة أو ساهم في حدوثها، وأنه نظراً لوجود أنواع عديدة من فيروسات كورونا، يوصى بعدم استخدام رموز التشخيص التي تحتوي على «فيروس كورونا» بدلاً من Covid-19.

وأكدت الهيئة على استخدام رمز التصنيف الدولي للأمراض، عندما يتم تأكيد الحالة مخبرياً لمرض كوفيد-19، أما في حالة تشخيص الحالة سريرياً أو وبائياً لمرض كوفيد-19، أو للحالة المحتملة، أو المشتبه بإصابتها بالمرض فيستخدم رمز التصنيف الدولي للأمراض.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المهم تحديد التسلسل السببي المؤدي إلى الوفاة في نموذج الإخطار بالوفاة، على سبيل المثال، في الحالات التي يتسبب فيها مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في حدوث التهاب رئوي وضيق تنفسي مميت، يجب إدراج كل من الالتهاب الرئوي وضيق التنفس، إلى جانب مرض (كوفيد-19) في أسباب الوفاة، لافتة إلى أنه إذا كان المتوفى يعاني من حالات مزمنة موجودة أو ضعف في جهاز المناعة، مثل مرض الشريان التاجي ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ومرض السكري أو الإعاقات، فيجب الإبلاغ عنها في (حالات أخرى ساعدت على الوفاة) في نموذج شهادة الوفاة.

ووجهت الهيئة بتسجيل الإصابة بمرض كوفيد-19 في أسباب الوفاة في حالة الوفاة عند وصول المنشأة الصحية إذا تم أخذ العينة وكانت النتيجة إيجابية، بشرط ألا تكون الوفاة لأسباب الاشتباه بالانتحار أو الإصابات كالحوادث المرورية، أو السقوط من المرتفعات أو الغرق أو غيرها.