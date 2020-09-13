شرطة دبي تتابع التزام المدارس بالإجراءات الاحترازية

دبي (الاتحاد)

زار العميد يوسف العديدي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة عدداً من المدارس في إمارة دبي، وذلك في إطار جهود القيادة العامة لشرطة دبي لتعزيز ثقافة الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال اليوم الدراسي بين الطلبة والكادر الإداري والتدريسي.

وأكد العميد العديدي حرص القيادة العامة لشرطة دبي على صحة وسلامة الطلبة من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج والفعاليات التوعوية والمجتمعية لترسيخ ثقافة الالتزام بالتدابير الاحترازية ودعوة كافة عناصر المنظومة التعليمية للمحافظة على التباعد الجسدي وارتداء الكمامات واستخدام المعقمات وغسل الأيدي جيداً.

وأشار العميد يوسف العديدي إلى أهمية تعزيز الشراكة مع المؤسسات التربوية والتعليمية ذات العلاقة بالطالب سواءً في الجانب الأمني أو الاجتماعي أو الثقافي أو الصحي بصورة مستمرة، من أجل حماية مكتسباتنا الوطنية، حيث وضعت في مقدمة اهتماماتها مصلحة الأجيال القادمة من أبناء الوطن.

وفي ختام زيارته للمدارس، قدم العميد يوسف العديدي شرحاً لأعضاء الهيئات التدريسية حول مبادرة «أمن المدارس» والتي تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية، والمساهمة في بناء جيل واع ومثقف أمنياً ومرورياً، وإطلاق برامج توعوية بالتنسيق بين القطاعات التعليمية، وغيرها من الأهداف الأخرى.