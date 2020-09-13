84.642 فحصاً تكشف عن 640 إصابة جديدة

أبوظبي (وام)

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «‏كوفيد- 19»‏ والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة عن إجرائها 84.642 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 640 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 79.489 حالة.

كما أعلنت الوزارة، عن شفاء 468 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «‏كوفيد- 19»‏‏ وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 69.451 حالة.

كما أعلنت الوزارة، أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.