«القاسمي» يحصل على الاعتماد الدولي في جراحة السمنة

الشارقة (وام)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، حصول مستشفى القاسمي بالشارقة على الاعتماد الدولي المتقدم، كمركز للتميز في مجال جراحة السمنة من اللجنة الدولية المشتركة لاعتماد المنشآت الصحية JCI، عبر تقنية التقييم الافتراضي Virtual Assessment كأول مستشفى في العالم خارج الولايات المتحدة الأميركية يحقق هذا الإنجاز، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لتطبيق معايير المؤشر الوطني، المتعلق بنسبة المنشآت الصحية المستوفية لمعايير الاعتماد. وأشاد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، بالإنجاز المستحق بنيل الاعتماد الدولي المتقدم كمركز متميز لعلاج السمنة من مؤسسة دولية عريقة، مشيراً إلى أن المستشفى واحد من الصروح الطبية البارزة بالدولة.