«أصدقاء السكري» تطلق حملة وقاية

الشارقة (الاتحاد)

انطلقت أمس، فعاليات النسخة العاشرة من حملة «وقاية وتعايش» التي تنظمها جمعية أصدقاء السكري، إحدى الجمعيات التابعة لإدارة التثقيف الصحي بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، بهدف تعزيز وعي المجتمع حول مرض السكري وأسبابه وطرق الوقاية منه والتعايش معه، فضلاً عن تشجيع طلبة المدارس على أهمية ممارسة النشاط البدني كأسلوب حياة وقائي من السكري، حيث حرصت الجمعية هذا العام على تكثيف برامجها خلال الحملة التي تستمر حتى 15 أكتوبر القادم، في إطار جهودها للوصول إلى أكثر من 200 ألف مستفيد.

وأشارت خولة الحاج، رئيس جمعية أصدقاء السكري، إلى أن حملة وقاية وتعايش تعد من أبرز الفعاليات السنوية التي تنظمها الجمعية، والتي تهدف من خلالها إلى توعية الجمهور حول مرض السكري وأسبابه وأعراضه، وتسهيل تعايش المرضى مع مجتمعهم، وتقديم الدعم اللازم لهم، خاصة للأطفال والمراهقين المصابين بهذا المرض.