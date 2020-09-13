إقبال من المراجعين على مستشفيات «صحة»

أبوظبي (وام)

أكدت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، حرصها على تقديم رعاية صحية عالمية المستوى لجميع المتعاملين مع منشآتها، والتي تعمل حالياً بكامل طاقتها، وتوفر العلاج للمرضى في جميع التخصصات، وقد مددت ساعات العمل في مراكزها الصحية وعياداتها، لتلبية الطلب المتزايد من المراجعين، وإعطائهم مرونة في أوقات مراجعتهم لمنشآتها.

وقال الدكتور أنور سلام، المدير التنفيذي للشؤون الطبية في شركة «صحة»: إن منشآت «صحة» من مستشفيات ومراكز صحية وعيادات خارجية، شهدت إقبالاً كبيراً في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي خلو المستشفيات التابعة لصحة من مصابي فيروس كوفيد 19.

وأضاف أن الإجراءات الوقائية والاحترازية، التي اتخذتها شركة «صحة» حرصاً على سلامة المتعاملين والموظفين، حققت نجاحاً لافتاً، ولم تسجل أي حالات إصابة.