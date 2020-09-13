«سعود لبحوث السياسة العامة» تطلق برنامج برمجة الحاسوب

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أطلقت مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة أمس، برنامجها الجديد الخاص ببرمجة الحاسوب والموجه للطلبة الإماراتيين في المدارس الحكومية برأس الخيمة، من الصف التاسع إلى الثاني عشر الراغبين في تطوير مهاراتهم الرقمية في مجال برمجة الحاسب الآلي، وتطوير مهارات التفكير الحسابي، والمرونة في التعامل والتفكير، وتعزيز الثقة، ويتضمن البرنامج العديد من المزايا الأخرى المرتبطة ببرمجة الحاسوب لجميع الطلبة، بما في ذلك أولئك الذين لا يخططون للالتحاق بتقنية المعلومات، وإتاحة الفرصة للطلبة، لتعلم مجموعة من المهارات الأكثر طلباً في سوق العمل.

وتأتي المبادرة ضمن برنامج الإعداد الجامعي الذي تبنته المؤسسة منذ سنوات، وأوضح المشرفون على البرنامج أن المبادرة تعد إحدى الخطط التي يضمها برنامج الإعداد الجامعي، التي تتبناها مؤسسة سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة لتطوير مهارات الطلبة، منوهين إلى أن البرنامج، يقدم بشكل مجاني ومفتوح للراغبين في الالتحاق به، سواء من داخل المؤسسة أو من خارجها، من خلال تعبئة نموذج الاستمارة الإلكتروني في موعد أقصاه 18 سبتمبر، والاطلاع على كافة التعليمات الخاصة بالبرنامج عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة.

وقالوا: سيتم إثر ذلك اختيار عشرين طالباً، للمشاركة في الدورة التي ستبدأ في الثالث من أكتوبر المقبل، وتستمر لمدة عام كامل، والتي ستكون الدراسة بها بتقنية التعليم عن بعد التزاماً بالإجراءات المتبعة حالياً، وعلى شكل فصول دراسية يحضرها الطلاب بشكل آخر في أكاديمية رأس الخيمة، والتي سيتم فيها مراعاة الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على الصحة والسلامة وقوانين التباعد الاجتماعي، مؤكدين أنه لا توجد شروط مسبقة محددة للبرنامج التدريبي بخلاف الرغبة في التعلم، والتطور، والحماس لتغيير العالم.

دورات تدريبية

أشار القائمون إلى أن الدورات التدريبية تتضمن دروساً عدة، منها برمجة بايثون، بالإضافة إلى الطباعة ثلاثية الأبعاد، وإنترنت الأشياء عبر الأنشطة العلمية العملية التي تمكن الطالب من اكتساب الخبرات الخاصة في استخدام وحدات التحكم الدقيقة، وترميز برامج الكمبيوتر، وتصميم وطباعة النماذج ثلاثية الأبعاد.

وحول برنامج الإعداد الجامعي، أعلنت المؤسسة أن طلبة الصف التاسع الجدد بدؤوا يوم أمس، بأولى دورات برنامج إعداد الطلبة للدراسة الجامعية، الذي يعد من أهم البرامج التي تؤهل وتهيئ الطلبة من الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر لاختيار الجامعة، التي تتناسب مع تطلعاتهم الجامعية في المستقبل، من خلال قائمة تضم أفضل 200 جامعة في العالم.