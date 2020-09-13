منحة مرموقة لخريج «نيويورك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن حصول توبا ماري، خريج دفعة عام 2019، على منحة تشيفنينغ الدراسية المرموقة، وهي منحة دولية تابعة لحكومة المملكة المتحدة، تهدف إلى إعداد وتخريج قادة عالميين. وسيتابع ماري دراسته الممولة بالكامل، ليحصل على درجة الماجستير في العلوم في علم وتحليل البيانات من جامعة كارديف.

وينحدر ماري من غامبيا، وتخرج في جامعة نيويورك أبوظبي بتخصص أساسي في الرياضيات وتخصص فرعي في الاقتصاد. وخلال دراسته الجامعية، كان لدى ماري اهتمامات كبيرة بالرياضيات والتمويل وعلوم البيانات، وكيفية استخدام هذه التخصصات للمساعدة في إيجاد الحلول لمستقبل أفضل، حيث أجرى تحليلاً معمقاً لمعادلة «بلاك-شولز» الشهيرة، والتي تلعب دوراً هاماً في قطاع التمويل الحديث، كجزء من مشروع تخرجه.

ومن جانبه، قال ماري: «أطمح بعد التخرج لأن أكون بين قادة المستقبل ونخبة علماء البيانات الذين يعملون على تحليل كمية كبيرة من البيانات التي تتناول النشاط البشري، بهدف اتخاذ قرارات مستنيرة وحاسمة، فتطوير هذه البيانات من الممكن أن يساهم في جعل القرارات الحاسمة أكثر وضوحاً وكفاءةً». يذكر أن منحة تشيفنينغ الدراسية كانت قد تأسست في عام 1983، بتمويل من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في المملكة المتحدة. واستقبلت المنحة أكثر من 50.000 متخصص للدراسة، حيث تقدم لقادة المستقبل والمؤثرين، وصناع القرار في جميع أنحاء العالم، فرصة للتطوير المهني والأكاديمي، والتواصل على نطاق واسع، وبناء علاقات إيجابية دائمة مع المملكة المتحدة.