«أبوظبي التقني» يدرب 160 خبيراً في مسابقات المهارات عن بُعد

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مركز أبوظبي للتعليم والتدريب والتقني والمهني، بالتعاون مع منظمة مهارات آسيا العالمية، البرنامج التدريبي الأول من نوعه عن بعد لخبراء المهارات في الدول الأعضاء بالمنظمة بمشاركة (160) خبيراً يمثلون (16) دولة، والذي استمر لمدة أربعة أسابيع، لتدريب الدول على آليات تنظيم مسابقات المهارات عن بعد لأول مرة، بالتعاون مع مهارات روسيا العالمية، وشركة أمنية للرعاية التعليمية الفنلندية (OEP) وشركة ستوديكا الدولية المتخصصة في المجالات التكنولوجية والبرمجيات، إضافة إلى 3 شركات روسية متخصصة في نظم المعلومات.

وقال مبارك سعيد الشامسي، رئيس منظمة مهارات آسيا العالمية، مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب والتقني والمهني: إن هذا البرنامج الجديد يأتي في إطار دعم القيادة الرشيدة، لاستراتيجية منظمة مهارات آسيا العالمية، التي تتخذ من أبوظبي مقراً دائماً لها، مشيراً إلى أن المنظمة تقوم باستخدام جميع الموارد والأدوات الرقمية؛ اللازمة لخلق بيئة تعليمية متقدمة ومرنة في الدول الأعضاء؛ وكذلك العمل على تنظيم البرنامج المشار إليه، لرفع مستويات الخبرة بين أعضائها، عن طريق تبادل الخبرات والتجارب الثرية خلال ورش العمل والتدريب عن بعد، بما يضمن استمرارية عملها في مجال تطوير المهارات اللازمة، للمشاركة بقوة في المسابقات العالمية والقارية المتخصصة.

ومن جهته، قال المهندس فهر السويدي، الرئيس التنفيذي لمنظمة مهارات آسيا العالمية: إن البرنامج يركز على تنمية 8 مهارات متخصصة لدى الخبراء وشباب القارة الآسيوية، وهي أمن نظم معلومات المؤسسات، وإدارة نظم شبكات تقنية المعلومات، وحلول برمجيات لتقنية المعلومات في الشركات، وتقنية التصميم الجرافيك، وتصميم وتطوير مواقع الإنترنت، والرسم الهندسي «الأوتوكاد»، والروبوتات المتحركة، وألعاب الفن الرقمي (3D)، حيث يبلغ إجمالي ساعات التدريب في البرنامج (96) ساعة، بحيث تخصص عدد (12) ساعة لكل مهارة، مع مراعاة فروق التوقيت الزمني للدول المشاركة، معرباً عن تقديره الكامل لجهود «أبوظبي التقني»، لتمكين المنظمة من أداء واجباتها، وتحقيق أهدافها وفق أعلى المعايير العالمية.