تفاهم بين «الاعتماد الأكاديمي» وتطوير كليات الأعمال الأميركية

دبي (وام)

أبرمت مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، مذكرة تفاهم مع جمعية تطوير كليات الأعمال في الولايات المتحدة الأميركية، بهدف الارتقاء بآليات عمل المفوضية وتطويرها لضمان جودة التعليم في كليات إدارة الأعمال في مؤسسات التعليم العالي في الدولة وفقاً لمعايير عالمية، وبما يضمن تقديم محتوى أكاديمي ذي طابع تنافسي متوافق مع الأطر العالمية المتبعة في مختلف كليات إدارة الأعمال في العالم.

وقع المذكرة الدكتور محمد يوسف بني ياس مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي، والدكتور تيم ميسكون نائب الرئيس التنفيذي لجمعية تطوير كليات الأعمال - في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور الشيخ الدكتور عمار المعلا مدير إدارة المنظمات والعلاقات التعليمية الخارجية، وعدد من المعنين من الطرفين.

وتهدف المذكرة، إلى الاستفادة من خبرة الجمعية في تدعيم أداء كليات الأعمال في مؤسسات التعليم العالي في الدولة بشكل مبتكر يضفي أبعاداً جديدة على تجربة الطلبة الأكاديمية في تلك الكليات، وتوفير البيانات ذات الصلة أو توسيع البرامج الموجودة في دولة الإمارات، كما تهدف إلى تبادل المعلومات.