بدء الدراسة في «الإمارات للتكنولوجيا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كلية الإمارات للتكنولوجيا بدء العام الدراسي الجديد، مؤكدة أن باب التسجيل مفتوح الآن للفصل الدراسي الأول من العام الأكاديمي 2020/‏2021، بتقنية التعلم عن بُعد، عبر منصة الكلية الرقمية. كما أعلنت إدارة الكلية برامج وتخصصات جديدة في الهندسة والعلوم الطبية والصحية، استقطبت شريحة واسعة من الطلبة الجدد لهذا العام.

وأوضحت الإدارة أن كلية العلوم الطبية والصحية تتضمن بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية في إدارة المعلومات الصحية، بكالوريوس العلوم في إدارة الرعاية الصحية، بكالوريوس العلوم في التصوير التشخيصي الطبي، وغيرها.