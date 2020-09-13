«خدمات الشارقة» تستعرض آثار التعلم عن بُعد

الشارقة (وام)

استضافت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة؛ جلسة نقاشية افتراضية بعنوان: «الآثار الاجتماعية للتعلم عن بُعد»، بمشاركة وزارة التربية والتعليم، ومجلس الشارقة للتعليم، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وممثلين لأولياء الأمور من الآباء والأمهات، وممثلين عن الأطفال.

وقالت مريم ماجد الشامسي، من مجلس الشارقة للتعليم: «إن المجلس ركز خلال فترة الجائحة على مرحلة الطفولة المبكرة لما لهذه المرحلة من أهمية قصوى لدى الجهات المختصة والمجتمع»، مشيدة بتعاون الجهات في توعية الأسر، من خلال المحاضرات والورش التثقيفية.