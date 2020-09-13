توعية «أصحاب المهن العقارية» في ورشة «بلدية أبوظبي»

أبوظبي ( الاتحاد)

عقدت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال قطاع الأراضي والعقارات، ورشة توعية تخصصية استهدفت أصحاب المهن العقارية، لشرح منهجيات الحصول على الترخيص من خلال المنصات الإلكترونية المتاحة، كما أكدت ضرورة الحصول على الترخيص قبل مزاولة المهن العقارية، وذلك وفقاً لقانون التنظيم العقاري في أبوظبي رقم 3 لسنة 2015. وأوضحت البلدية أن دائرة البلديات والنقل وضمن سعيها للارتقاء بالمهن العقارية في إمارة أبوظبي، أصدرت قراراً يتضمن إعفاء أصحاب المهن العقارية من الرسوم الخاصة بالحصول على الترخيص، باستثناء رخصة شركة الوساطة العقارية، ورخصة المطور الرئيسي. وحضر ورشة العمل 471 مشاركاً.