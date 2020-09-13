1693 اتصالاً مرئياً بين نزلاء «إصلاحيات دبي» وذويهم

دبي(الاتحاد)

قال العميد علي الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي: إن عدد الاتصالات المرئية بين نزلاء المؤسسات العقابية وذويهم بلغ 1693 اتصالاً، منذ إطلاق مبادرة خدمة الاتصال المرئي للنزلاء في شهر أبريل الماضي.

وأكد العميد علي الشمالي، حرص القيادة العامة لشرطة دبي، على إسعاد نزلاء ونزيلات المؤسسات العقابية، من خلال العديد من المبادرات والبرامج، بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين، ومن ضمنها خدمة التواصل المرئي عن بُعد، التي تم إطلاقها مؤخراً بين نزلاء المؤسسات العقابية وذويهم داخل الدولة وخارجها خلال الفترة الماضية، كمبادرة إنسانية لنزلائها تهدف إلى تمكينهم من التواصل الدائم مع عائلاتهم، سواء داخل الدولة أو خارجها.

وبين الشمالي، أن شرطة دبي حرصت على توفير الدعم اللوجستي بالكامل للنزلاء والنزيلات، ليتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم عبر الأجهزة الإلكترونية، بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن آلية عمل الخدمة تتم من خلال تقدم ذوي النزلاء بطلب إلكتروني لزيارة أقاربهم من النزلاء، عبر تطبيق شرطة دبي على الهواتف الذكية، ومن ثم يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب الطلب مزودة بالرابط الخاص بإجراء المكالمة المرئية وتوقيتها المحدد، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة دبي، ليتمكن بذلك النزيل أو النزيلة من إجراء المكالمة المرئية عبر الأجهزة الإلكترونية التي وفرتها لهم الشرطة.

وعبر عدد من النزلاء عن شكرهم للقيادة العامة لشرطة دبي، لحرصها واهتمامها بهم وتوفير كافة الخدمات لهم في مختلف المجالات، مؤكدين أن مبادرة التواصل المرئي، تعد من أهم المبادرات في ظل الظروف التي يعاني منها العالم من جائحة كورونا.