جلسة عصف ذهني عن «الأحداث»

دبي (الاتحاد)

افتتح معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث جلسة العصف الذهني التي عقدت صباح أمس عن هذه الفئة. واستهل معاليه الجلسة بكلمة قال فيها إن الأحداث في كل مجتمع يتعرضون إلى تحديات خاصة بهم، يستطيع البعض مقاومتها بينما ينهار الآخر في عالم الانحراف.

أدار الجلسة الدكتور خليفة السويدي عضو مجلس إدارة الجمعية الذي قال، إن الجمعية قررت تنظيم الجلسة للشركاء الاستراتيجيين لها بهدف تشكيل فريق علمي للقيام بدراسة ميدانية حول واقع الأحداث والشباب في مجتمع الإمارات وتحديد أهداف هذه الدراسة والمخرجات المتوقعة منها والاتفاق على آلية تنفيذ هذه الدراسة والميزانية المقترحة ووضع الإطار الزمني التنفيذي للدراسة. والخروج بتوصيات من هذه الدراسة ترفع لجهات الاختصاص للتعامل معها.

وشارك في الجلسة الافتراضية نخبة من صناع القرار يمثلون الجهات المعنية بالشباب في دولة الإمارات على المستوى الاتحادي والمحلي الذين أشادوا بهذه المبادرة التي سيكون لها دورها في رسم استراتيجيات المستقبل لهذه الفئة من المجتمع.

وتقرر تشكيل فريق علمي للقيام بهذه الدراسة الشاملة من جامعة الإمارات العربية المتحدة لأنها تمثل بيت خبرة متخصص في إجراء مثل هذه الدراسات الوطنية، وسيقوم أعضاء هذه الفريق بتحديد أهداف ووسائل تنفيذ هذه الدراسة وفق مخرجات جلسة العصف الذهني، التي شارك الجميع فيها باقتراحات عملية.