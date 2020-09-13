افتتاح مكتبة قانونية بشرطة أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح العميد عبد الوهاب إبراهيم الحوسني، مدير مديرية الشؤون القانونية في قطاع شؤون القيادة بشرطة أبوظبي، المكتبة القانونية بحلتها الجديدة في المديرية، تزامناً مع اليوم العالمي للقانون، والذي يصادف 13 سبتمبر من كل عام، الذي يشكل ضمانة حقيقية للمجتمعات الحديثة وتقدمها ورقيها.

وأرست دولة الإمارات العربية المتحدة، في ظل القيادة الرشيدة، مبدأ سيادة القانون والعدالة على نحو جعلها دولة رائدة ومتميزة في مختلف المجالات، وتتيح المكتبة لمنتسبي الشرطة الاستفادة من محتوياتها من الكتب والمراجع المختلفة، وتسهم في تعزيز الثقافة القانونية لديهم، ومتابعة كل ما يستجد في هذا الجانب.

وتعد المكتبة ضمن جهود شرطة أبوظبي، في رفع مستوى الثقافة القانونية، واحترام القانون، والإلمام بالحقوق والواجبات.