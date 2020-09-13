شرطة دبي تناقش التحول الرقمي للخدمات

دبي (الاتحاد)

نظم مجلس الابتكار، بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي، جلسة حوارية عن بُعد بعنوان: «التقنيات المعاصرة في تقديم الخدمات»، بهدف تسليط الضوء على التقنيات الحديثة والمعاصرة، ودورها في تقديم الخدمات، وإشراك الجمهور والخبراء والمتخصصين والمعنيين والمتعاملين في هذا النقاش، وذلك ضمن سلسلة الجلسات الحوارية الخاصة بتطوير الخدمات في شرطة دبي. وترأس الجلسة، العميد خالد ناصر الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، بحضور ما يقرب من 200 مشارك، وناقشت العديد من المحاور المتعلقة بالخدمة الإلكترونية والذكية، والمراحل التي تطورت بها طريقة تقديم الخدمات للمتعاملين، وأهم التطبيقات والخدمات والمنصات الذكية المستخدمة في تقديم خدمات للجمهور بسهولة ويسر، وأفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال.

واستعرض العميد الرزوقي، الهدف من تقديم خدمة مميزة للمتعاملين، وتحقيق السعادة لهم عبر استخدام التقنيات الحديثة، وكيفية الربط بين السعادة والخدمات التي تقدمها شرطة دبي، ورحلة وتسلسل التحول الرقمي لكل خدمة، وكيفية تطورها منذ طرح أول خدمة إلكترونية في العام 1995، وكذلك أول مشروع إلكتروني يتم من خلاله دفع المخالفات، والموقع الإلكتروني لشرطة دبي، والبوابة الإلكترونية للموظفين.