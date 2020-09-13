الإمارات تتصدر قائمة أفضل وجهات السياحة العلاجية خليجياً

حلت دولة الإمارات بالمرتبة الأولى على مستوى دول الخليج العربية ضمن قائمة أفضل الوجهات للسياحة العلاجية عالمياً حسب مؤشر جمعية السياحة العلاجية ومقرها الولايات المتحدة.. في حين جاءت عمان في المرتبة الثانية والبحرين ثالثاً والسعودية في المرتبة الرابعة والكويت في المرتبة السادسة.

وحسب الدراسات الصادرة في هذا الشأن فقد بلغت قيمة سوق السياحة العلاجية نحو 15.5 مليار دولار أميركي في عام 2017 وسط توقعات بأن تسجل إيرادات بقيمة 28 مليار دولار بحلول نهاية 2024 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 8.8 في المائة بين الأعوام 2018 و2024.. على أن يبلغ حجم إنفاق السياحة العلاجية الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى مختلف دول العالم 20 مليار دولار.