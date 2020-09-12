أطلقها برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع.. مبادرة تطوعية للتوعية الصحية العمالية

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع مبادرة التوعية الصحية العمالية التطوعية الهادفة إلى نشر الوعي والتثقيف الصحي بين العمال تحت شعار «لا تشلون هم» بإشراف أطباء الإمارات وبمشاركة المتطوعين الصحيين من سفراء الإمارات للتوعية والتثقيف الصحي باستخدام حافلات متنقلة مزودة بتكنولوجيا التثقيف الصحي الميداني والافتراضي.

وقالت نورة خليفة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، إن المبادرة ستساهم في زيادة الوعي المجتمعي بمعرفة أهم الأمراض وأفضل سبل الوقاية والعلاج وبالأخص الأمراض الوبائية والمزمنة إضافة إلى تبني أفكار ومشاريع مبتكرة في مجال التوعية والتثقيف الصحي والتي ستساهم في مساندة الجهود الرسمية في الحد من انتشار مرض فيروس كورونا، وزيادة الوعي المجتمعي بطرق الوقاية والعلاج من الأمراض الوبائية والمزمنة.

وأضافت أن البرنامج دُشن بمبادرة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» بهدف استقطاب الشباب وتأهيلهم وتمكينهم من خدمة المجتمعات محلياً ودولياً من خلال مبادرات مبتكرة في المجال الصحي التطوعي والعطاء المجتمعي والتسامح الإنساني.

وأكدت السويدي أن المبادرة تضمنت جلسات توعوية وتدريبية بعدة لغات حول أسس النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض المعدية للمئات من العمال وأهمية الالتزام وطرق الوقاية من أعراض الأمراض المعدية الشائعة وكذلك نصائح طبية لتوجيه العمال إلى أساليب المحافظة على صحتهم من المخاطر التي يتعرضون لها في عملهم، مثل ضربات الشمس والإجهاد الحراري والرعاف وفقدان الوعي، وكيفية تقديم الإسعافات الأولية لزملائهم الذين يتعرضون لمثل هذه الحالات الطارئة.

وقالت السويدي: لقد تم توزيع مستلزمات الحماية الشخصية للعمال للنظافة الشخصية، كما تم تدريبهم على كيفية استخدام الكمامات وآلية التخلص الآمن منها للتأكد من تحقيق الإفادة القصوى منها.

وثمنت السويدي مبادرات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك المجتمعية والتطوعية والإنسانية محلياً ودولياً والتي ساهمت خلال السنوات الماضية في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية ووقائية في مختلف دول العالم.