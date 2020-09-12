حمدان بن محمد: «مترو دبي» قصة نجاح برؤية محمد بن راشد

دبي (وام)

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن مترو دبي يعد إحدى قصص النجاح التي حققتها دبي، بفضل الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، والتي لا تكتفي بتلبية كافة متطلبات النمو العمراني للمدينة فحسب، بل تتجاوز ذلك إلى التوسع في تنفيذ المشروعات النوعية اللازمة، للحفاظ على مكانة دبي بين أسرع المدن نمواً وتطوراً على مستوى العالم، وأنه بفضل هذه الرؤية المستشرفة للمستقبل، أصبحت دبي تمتلك بنية تحتية رفيعة المستوى، يعززها نظام نقل متكامل، يعتمد أعلى معايير السلامة والكفاءة التشغيلية على مستوى العالم.

وأضاف سموه، أن مترو دبي يُعدّ اليوم بمثابة العمود الفقري لنظام المواصلات العامة، الذي يربط مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، وأحد أهم مشاريع منظومة النقل الجماعي المتكامل، بما يوفره من أسلوب تنقّل سهل ومريح للسكان، إضافة إلى دوره في دعم الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، علاوة على أثره الإيجابي الكبير، في الحفاظ على البيئة، كونه يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وأشار سموه إلى أن الإحصاءات تظهر اعتماد سكان دبي على المترو كوسيلة نقل مفضلة لديهم، وهو ما يؤكد قيمته الاستراتيجية كمشروع حيوي يدعم توجهات التنمية الشاملة في الإمارة، إذ نقل المترو منذ افتتاحه في سبتمبر 2009 حوالي مليار و560 ألف راكب، عبر 2.6 مليون رحلة، بمعدل التزام عالمي بمواعيد الرحلات بلغ 99.7%.

حمدان بن محمد يتفقد المسار الجديد بحضور مطر الطاير (الصور من وام)

جاء ذلك، خلال تفقُّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، «مسار 2020» لمترو دبي، الذي يمتد من محطة جبل علي على الخط الأحمر إلى محطة إكسبو 2020، بطول 15 كيلومتراً، ويضم سبع محطات، بتكلفة بلغت 11 مليار درهم، وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى محطة «جبل علي» لمترو دبي، معالي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، حيث استمع سموه لشرح عن مسار 2020، الذي نُفذ في إطار الرؤية الاستراتيجية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في تطوير بنى تحتية وخدمية عالمية المستوى تلبي متطلبات النمو المستمر لمدينة دبي المستقبل.

ويبلغ طول المسار 15 كيلومتراً، منها 11.8 كيلومتر فوق مستوى سطح الأرض، و3.2 كيلومترات تحت مستوى سطح الأرض، ويضم سبع محطات، منها محطة تبادلية مع الخط الأحمر، ومحطة أيقونية في موقع إكسبو، وثلاث محطات مرتفعة، ومحطتان نفقيتان.

وتفقد سموه محطة «جبل علي»، التي تعتبر محطة تبادلية بين الخط الأحمر ومسار 2020، ومشابهة لتصميم محطات المترو الحالية، وذلك حفاظاً على هوية وشكل المحطات على شارع الشيخ زايد، وتبلغ مساحتها 8800 متر مربع، وطولها 150 متراً، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 17 ألف راكب في الساعة خلال أوقات الذروة، ونحو 320 ألف راكب يومياً.

حمدان بن محمد يتفقد المسار الجديد بحضور مطر الطاير (الصور من وام)

بعد ذلك، استقل سمو ولي عهد دبي، ومرافقوه، القطار الجديد لمترو دبي، الذي أُجريت عليه بعض الإضافات والتعديلات، في ما يتعلق بالتصميم الداخلي لعربات المترو، وتوقف سموه في محطة «مجمع دبي للاستثمار»، التي تُعد المحطة النفقية الثانية على المسار، وتجول سموه في المحطة التي تبلغ مساحتها 27000 متر مربع، وطولها 226 متراً، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 13899 راكباً في الساعة خلال أوقات الذروة، ونحو 250 ألف راكب يومياً.

محطة «إكسبو»

بعد ذلك، انطلق مترو دبي باتجاه محطة «إكسبو»، التي تتميز بتصميمها الفريد على شكل أجنحة الطائرة، لتعكس انطلاق مدينة دبي المستقبل نحو الابتكار، واطلع سمو ولي عهد دبي ومرافقوه على جنبات المحطة التي تبلغ مساحتها الكلية 18800 متر مربع، وطولها 119 متراً، وطاقتها الاستيعابية 29000 راكب في الساعة خلال أوقات الذروة، ونحو 522 ألف راكب يومياً. وفي ختام الزيارة، التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عدداً من المهندسين والمهندسات في مؤسسة القطارات الذين أشرفوا على تنفيذ مسار 2020، حيث عبر سموه عن اعتزازه بجهود وعطاء شباب الوطن، الذين أظهروا مهارات كبيرة في إنجاز المشروع وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد، رغم التحديات التي فرضتها جائحة «‏‏كورونا»‏‏، والتقطت لسموه صورة تذكارية مع فريق العمل من المواطنين في المؤسسة.