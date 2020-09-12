طقس اليوم غائم جزئياًً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً، وصباح الاثنين على المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية /‏ 18 - 28 كم/‏س، تصل إلى 38 كم/‏س أحياناً، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 21:16.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند 17:47 والثاني عند الساعة 07:53 والجزر الأول عند الساعة 12:43 والثاني عند الساعة 00:48.