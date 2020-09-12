521 حالة شفاء من «كورونا»

أبوظبي (وام)

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 95.287 فحصاً جديداً، لـ«كورنا» خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، ويأتي ذلك تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 1.007 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 78.849 حالة.

كما أعلنت الوزارة، عن وفاة مصاب بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 399 حالة، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 521 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «‏كوفيد-19»‏، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 68.983.