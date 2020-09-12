«ثقافة الانتخاب الافتراضي» للتعريف بدستور الدولة

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت فعاليات «مجلس ثقافة الانتخاب الافتراضي»، والذي سيتضمن سلسلة من المحاضرات، التي تنظمها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي عن بعد، وعبر تقنيات الاتصال المرئي، ليتحدث فيها نخبة من المتخصصين والخبراء، وعبر لقاءات مباشرة مع مختلف شرائح المجتمع وفي جميع إمارات الدولة.

أحمد الخزيمي

وكان اللقاء الأول، الذي نظم بالتعاون مع ديوان صاحب السمو حاكم الفجيرة، وشهد مشاركة واسعة من موظفي حكومة الفجيرة، وتحدث فيه الدكتور أحمد علي الخزيمي عضو مجلس رعاية التعليم بالفجيرة، عن دستور دولة الإمارات وأهميته، ونشأة الدستور وتطوره عبر السنوات، ليلبي طموحات القيادة الرشيدة وأبناء الوطن، بحسب مختلف المتغيرات في الإمارات والعالم، بالإضافة إلى استعراض الدستور الإماراتي وأهم مواده.

وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: إن الوزارة حرصت عل التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة، وتقديم نموذج جديد في تعزيز الوعي السياسي، يقوم على طرح موضوعات تتناسب مع المنصات الجديدة التي أتاحتها الوسائل التقنية، وأفسحت المجال لتواصل أكبر مع الجمهور، من أجل رفع وعيهم تجاه المشاركة السياسية، للمساهمة في مسيرة الوطن نحو المستقبل.

وقال الدكتور أحمد علي الخزيمي: «يمثل الدستور الإماراتي وثيقة وطنية، توضح القواعد الأساسية للتنظيم القانوني في الدولة، مفصلاً للاختصاصات التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما يؤكد على الحريات والحقوق والواجبات العامة للمواطنين، ويهدف إلى النهوض بالبلاد وشعبها إلى المنزلة التي تؤهلهما لتبوؤ المكانة اللائقة بين الدول».