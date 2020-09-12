لقاءات افتراضية لطلبة «حمدان بن محمد الذكية»

دبي (الاتحاد)

احتفت «جامعة حمدان بن محمد الذكية»، بانطلاق العام الدراسي 2020/‏‏2021، بسلسلة من اللقاءات التعريفية الافتراضية، التي عقدها الدكتور منصور العور، رئيس الجامعة، للترحيب بدخول الدارسين الحاليين والجدد مرحلة جديدة من التميّز الأكاديمي والعلمي، مؤكّداً السير قدماً في تسخير وتوظيف التكنولوجيا الذكية في توفير التعليم الذكي، الذي أثبت أنّه حجر الأساس لمواصلة العملية التعليمية، في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم اليوم نتيجة وباء «كوفيد-19».

وجدّد التزام «جامعة حمدان بن محمد الذكية» بدعم التوجه الوطني نحو ضمان استمرارية التعليم، من موقعها كجهة سبّاقة في إحداث فارق إيجابي وحقيقي ضمن المنظومة التعليمية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وانطلاقاً من دورها كذراع داعمة لمساعي الإمارات في قيادة مسيرة توفير التعليم الجديد والمنصف والشامل وفرص التعلم مدى الحياة للجميع.