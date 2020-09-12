«عونك يا وطن» يوزع 10 آلاف حقيبة مدرسية

العين (الاتحاد)

نظم فريق «عونك يا وطن» التطوعي، مبادرة مجتمعية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2020- 2021، حملت اسم «حقيبتك عطاء»، بهدف توزيع الحقائب المدرسية على الأسر المتعففة بالدولة.

وشهدت المبادرة إقبالاً كبيراً من فئات المجتمع للتطوع، والمشاركة في مختلف مراحلها من التنظيم إلى التعقيم والتوزيع، وضم فريق «عونك يا وطن» أفراداً من جنسيات متنوعة، ووصل عدد المتطوعين إلى أكثر من 400 فرد من مواطنين ومقيمين، وتم خلال المبادرة توزيع أكثر من 10 آلاف حقيبة على طلاب من مختلف المراحل الدراسية في جميع الإمارات، برعاية الشيخ الدكتور محمد بن مسلم بن حم العامري.

وأكد ابن حم: أن دولة الإمارات منذ تأسيسها جعلت الاستثمار بالإنسان وبالعلم على رأس أولوياتها.