بلدية رأس الخيمة تنجز مشروع الطاقة الشمسية الأول

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

أنجزت دائرة بلدية رأس الخيمة، مشروع الطاقة الشمسية الأول في مباني حكومة رأس الخيمة عبر تشييد مواقف للسيارات مغطاة بألواح الطاقة الشمسية بسعة 230 كيلو واط في مقر الدائرة الرئيس.

ويأتي الهدف من هذا المشروع الجديد تقليل البصمة الكربونية، وتوليد منظومة الطاقة الكهربائية بمعدل 300,000.0 kWh سنوياً.

وقال منذر الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة لـ«الاتحاد»: «إن برنامج الطاقة الشمسية يأتي لتوظيف واستغلال الإشعاع الشمسي القوي المتوافر على مدار العام في تحسين استدامة الطاقة والقدرة التنافسية في إمارة رأس الخيمة، من خلال الاعتماد على عوامل ومشاريع ومبادرات عدة، وذلك للسعي نحو الوصول إلى إنتاجية من الطاقة الشمسية تقدر بـ1200 ميجاواط بحلول 2040، بعدد 600 ميجاواط من وحدات إنتاج الطاقة الموزعة و600 ميجاواط من محطات توليد الطاقة الشمسية».

ولفت إلى أنه تم التنسيق مع كل من وزارة الطاقة والصناعة والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء لإعداد اللوائح لهذا المشروع الحيوي، حيث اتجهت الدائرة نحو تنفيذ متطلبات المباني لأنظمة الطاقة الشمسية في المباني الجديدة التي تعد ضمن شروط مشروع «بارجيل»، وتضمن هذه المتطلبات استفادة المباني من تركيبات الأسطح الشمسية. وذكر أن الدائرة أنهت خلال الأيام القليلة الماضية أولى تلك المباني التي استفادت من المشروع، وهو مبنى خدمة العملاء الموجود في المقر الرئيس للبلدية، حيث تُولد منظومة الطاقة الشمسية استطاعة كهربائية إجمالية قدرها 230Kwp مُوصلة إلى مبنى خدمة العملاء، وتوازي هذه الطاقة 240 طناً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، أي ما يعادل إزالة 50 سيارة من على الطرق، وذلك بإجمالي عدد المواقف التي تمت تغطيتها في الوقت الحالي إلى 91 موقفاً والتي سيتم تفعيلها في بداية العام 2020.

وأشار إلى أنه تم استخدام بعض من المواد في هذا المشروع والمتمثلة في لوحات شمسية ذات كفاءة عالية مربوطة بمنظومة توليد وتحويل ذكية تتم مراقبتها عن طريق نظام المراقبة.

وأكد الزعابي أن الدائرة ماضية في مشروع تحديث المباني التي تسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات ذات الاختصاص.