بنية تحتية لـ 354 قسيمة سكنية في مدينة شخبوط

هالة الخياط (أبوظبي)

تنفذ بلدية مدينة أبوظبي بدائرة البلديات والنقل، وشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، أعمال مشروع الطرق الداخلية والبنية التحتية لعدد 354 قسيمة سكنية في مدينة شخبوط، بتكلفة إجمالية تبلغ 295.663.380 درهماً.

وأوضحت البلدية أن المشروع يهدف إلى تقديم بنية تحتية عصرية ذات مواصفات عالمية تعزز مكانة أبوظبي الريادية بين المدن المتطورة، وكذلك توفير مرافق خدمية تساهم في الارتقاء بجودة الحياة وتعكس وتجسد توجيهات حكومة أبوظبي الرشيدة بشأن إيجاد كل أسباب الراحة والاستقرار والسعادة للمواطنين والمقيمين والزوار في مدينة أبوظبي وضواحيها.

وقالت «مساندة» التابعة لـ(ADQ القابضة) إن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت نحو 89.41%، حيث من المتوقع الانتهاء من الأعمال في مارس المقبل، مشيرة إلى أن الأعمال تتضمن إنشاء طرق داخلية وبنية تحتية تخدم القسائم الحالية والمستقبلية بطول 9.5 كيلو متر، وتركيب لافتات المرور، وإنشاء مواقف سطحية وممرات للمشاة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وصيانة الشارع 25 كشارع ذي اتجاهين، وتنفيذ أعمال التبليط للأرصفة والكربستون بطول 31 كيلو متراً.

وأوضحت مساندة لـ «الاتحاد» أن المشروع يتضمن تنفيذ شبكات صرف صحي بطول 16.4 كيلو متر، وتصريف مياه أمطار بطول 10.3 كيلو متر، ومياه الشرب بطول 10.8 كيلو متر، ومياه الري بطول 12 كيلو متراً، إلى جانب شبكات خطوط الاتصالات بطول 27.4 كيلو متر، ومسار للدراجات الهوائية بطول 8.7 كيلو متر، والحزام الأخضر بطول 11.5 كيلو متر، إضافة إلى إنشاء 64 محطة كهرباء فرعية.

4 حدائق بالأحياء السكنية

نفذت بلدية مدينة أبوظبي أعمال مشروع إنشاء 4 حدائق تتوسط الأحياء السكنية في مدينة شخبوط بمساحة (22.507) م2، وبتكلفة مالية إجمالية تبلغ 19.049.261 درهماً، بهدف توفير مرافق خدمية ومتنفسات طبيعية ترفيهية تساهم في إسعاد السكان وتلبي احتياجاتهم، وتتماشى مع النهضة العمرانية والنمو السكاني الذي تشهده مدينة شخبوط، وكذلك إلى تحقيق إنماء متوازن بين جميع مناطق البر الرئيس، على غرار التطور الحاصل في جزيرة أبوظبي. ويمكّن المشروع كافة أفراد المجتمع من ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية المختلفة، حيث تضمن إنشاء وتركيب ألعاب للأطفال تناسب جميع الفئات العمرية المختلفة، كما يوفر مناطق خاصة للترفيه والاستجمام، وأخرى خاصة بالشواء والتواصل الاجتماعي بين فئات المجتمع مزودة بجميع المستلزمات الخاصة بأثاث الحدائق والإنارة الموفرة للطاقة. وأكدت البلدية أنها تعمل حالياً على التحضير لمشاريع مماثلة تتعلق بإنشاء وتطوير الطرق والبنية التحتية والساحات العامة وحدائق الأحياء السكنية في مدينة شخبوط، والتي من المقرر تنفيذها خلال فترات زمنية متتابعة بشكل يلبي تطلعات واحتياجات السكان في كافة المناطق المتفرقة من المدينة.