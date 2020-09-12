مركز لتسوية المنازعات العقارية «ودياً» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت دائرة القضاء في أبوظبي، اتفاقية تعاون مع دائرة البلديات والنقل، بشأن إنشاء مركز تسوية المنازعات العقارية في إمارة أبوظبي، وذلك في إطار ترسيخ أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية، بهدف إرساء منظومة متكاملة لتعزيز الحلول البديلة لفض النزاعات العقارية، والتوصل إلى التسويات بالطريقة الودية.

ووقع الاتفاقية عن دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري وكيل دائرة القضاء، وعن دائرة البلديات والنقل عبدالله الساهي وكيل الدائرة، وذلك خلال مراسم التوقيع التي جرت عن بُعد، عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأوضح المستشار يوسف العبري، أن الاتفاقية تهدف إلى العمل على تنسيق التعاون المشترك لإنشاء مركز لتسوية المنازعات العقارية بإمارة أبوظبي، يختص بالصلح في جميع المنازعات العقارية، وذلك في خطوة مهمة تدعم جهود إنهاء النزاعات ودياً، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بترسيخ مفاهيم الصلح والتسوية الودية بين المتنازعين.

وأفاد المستشار يوسف العبري، بأن اتفاقية التعاون الموقعة بين دائرتي القضاء والبلديات والنقل، تؤسس لشراكة فاعلة.

ومن جهته، أعرب عبدالله الساهي، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية لتعزيز البيئة العقارية والاستثمارية الجاذبة لإمارة أبوظبي.