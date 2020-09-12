جائزة عالمية لمشروع «منصة البنية الجيومكانية»

دبي (الاتحاد)

فازت وزارة الطاقة والبنية التحتية، بجائزة عالمية لأفضل مشروع عالمي فئة سهولة الوصول للمعلومة، وذلك ضمن جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات2020 WSIS، والتي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات، وهو وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتُعد هذه الجائزة من أهم الجوائز التي تكرم أفضل المشاريع، التي تعزز التحول الرقمي والشراكات العالمية وقوة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) لدفع عجلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم، فازت الوزارة عن مشروعها «منصة البنية التحتية الجيومكانية UAE Infrastructure Geo-spatial Platform»، وقد تسلم الجائزة المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة، خلال المؤتمر الافتراضي، الذي عقد عن بُعد عبر تقنية الاتصال المرئي في مدينة جنيف بسويسرا، بحضور هولين جاو الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات.

وقال المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، إن الوزارة تفوقت على دول عالمية متقدمة، وأن الجائزة تُعد تتويجاً لجهودها عبر توفيرها إمكانياتها كافة، لدعم توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة الحالية والمستقبلية، وإجراءاتها المتخذة لمواجهة الظروف الطارئة والأزمات.