«قبضة 7/‏7» تطيح 58 مروجاً للمخدرات في الشارقة

سعيد أحمد (الشارقة)

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من ضبط شبكة ذات بعد دولي مكونة من «58» شخصاً، ضمن عملية أطلقت عليها «قبضة 7/‏‏‏7» كانت تخطط لترويج 153 كيلوجراماً من المخدرات بقصد بيعها، تبلغ قيمتها السوقية نحو 63 مليون درهم.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، خلال المؤتمر الذي عقد الخميس الماضي بقاعة الريادة بنادي ضباط الشرطة، أن عملية الضبط كانت نوعية، حيث إن عناصر الشبكة الإجرامية، عمدوا إلى استغلال الظروف الراهنة من انتشار «كوفيدـ 19»، لإدخال سمومهم إلى الدولة والترويج لها، إلا أن أجهزة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة حالت دون إتمام مخططهم، وتمكنت من ضبطها، وأحكمت القبضة الأمنية على جميع أطراف الشبكة المكونة من 58 شخصاً من الجنسيات الآسيوية.

وأشاد العميد أحمد حاجي السركال، بفريق مكافحة المخدرات لضبطهم هذه الكمية الكبيرة من المخدرات، فيما أشار المقدم ماجد العسم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، إلى أن معلومات مؤكدة قد رصدتها الأجهزة المختصة بالإدارة، تفيد بوجود تشكيل عصابي مرتبط بنسيج دولي، يتخذ من إحدى الدول الآسيوية مقراً له لمزاولة نشاطه المتمثل في تهريب المواد المخدرة وتخزينها والاتجار بها وترويجها،

وأكد، أنه بعد التحري والمراقبة اللصيقة وعمل عناصر المكافحة على مدار الساعة إلى أن تم تحديد ساعة الصفر، وأسفرت العملية عن ضبط أكثر من (153) كيلو جراماً من المخدرات، تشمل مخدر الكريستال، الهيروين، الحشيش و(69) لتراً من مخدر الكريستال السائل، وقدرت قيمتها السوقية نحو (63) مليون درهم.

7 حسابات بنكية

رصدت الأجهزة الأمنية المختصة (7) حسابات بنكية، وبعد متابعتها والتدقيق عليها، تبين أنها تعود للشبكة الإجرامية، حيث كانوا يستخدمونها في تحصيل المبالغ المالية العائدة من تجارة وترويج المواد المخدرة، وخلال التحقيقات اعترف أفراد التشكيل بمحاولتهم إدخال المواد المخدرة، ومخططاتهم لترويجها، وتم توقيفهم وإحالتهم إلى النيابة العامة بالشارقة.