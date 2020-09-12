38 % انخفاض مؤشر الحوادث المرورية في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

كشف اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، أن إمارة رأس الخيمة سجلت انخفاضاً ملحوظاً في حوادث التدهور والدهس والإصابات البليغة والوفيات، وذلك خلال النصف الأول من العام 2020 مقارنة بعام 2019.

وانخفض مؤشر الحوادث بنسبة 38%، لينخفض بذلك تفصيلاً مؤشر حوادث الصدم والتصادم بنسبة 29.1%، وحوادث الدهس بنسبة 50 %، وحوادث الإصابات بنسبة 43.4 %، فيما بلغ مؤشر انخفاض وفيات الحوادث المرورية بنسبة بلغت 33.3%.

وتشير الإحصائية المرورية إلى انخفاض مؤشر الوفيات من 3.79% لعام 2019 إلى 2.35% لعام 2020، كما انخفض مؤشر الحوادث المرورية من 5.96% لعام 2019 إلى 3.78% لعام 2020.