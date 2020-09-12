3 ملايين درهم مساعدات لنزلاء «عقابية دبي»

دبي ( الاتحاد)

تمكّن قسم الرعاية الإنسانية في الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، من مساعدة 3922 نزيلاً ونزيلة، خلال النصف الأول من العام الجاري، وتقديم مساعدات مالية مقطوعة وعينية، بقيمة بلغت مليونَيْن و950 ألفاً و256 درهماً.

وأشاد العميد علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، بجهود فريق القسم، وعملهم الدؤوب لتيسير حياة النزلاء وفك كربهم، بالتعاون مع فاعلي الخير في المجتمع والمؤسسات والجمعيات الخيرية.

وأكد أن هذه الجهود المثمرة لقسم الرعاية الإنسانية في مساعدة النزلاء على مدار العام، إنما تمثل انعكاساً جلياً لتكاتف وترابط أفراد المجتمع ومؤسساته لمنح المُخطئين، فرصة ثانية للبدء من جديد، بما يتوافق مع الأنظمة العالمية المعمول بها، منوهاً إلى أن الهدف في المؤسسات العقابية ليس معاقبة النزيل بحد ذاته، وإنما تأهيله وإصلاحه وتغيير نهجه للأفضل.

من جانبه، أوضح الملازم أول حبيب الزرعوني، رئيس قسم الرعاية الإنسانية، أن المساعدات التي يقدمها القسم، تأتي في صورة خدمات متنوعة كالدورات والبرامج التأهيلية والحرف اليدوية وغيرها.