عثر على 14 ألف دولار ومجوهرات بـ 200 ألف درهم

دبي (الاتحاد)

كرم العميد يوسف عبد الله سالم العديدي، مدير مركز شرطة القصيص، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، ريتيش جيمس كمال كومار، هندي الجنسية، وذلك لأمانته وحرصه على إعادة حقيبة، تحوي مبلغاً مالياً قدره 14.000 ألف دولار، ومصوغات ومجوهرات بقيمة 200 ألف درهم لمركز شرطة القصيص، بعد عثوره عليها في منطقة اختصاص المركز.

وقدم العميد يوسف عبدالله العديدي، خلال التكريم الذي حضره الرائد ناصر عبد العزيز الخاجة، رئيس قسم الشؤون الإدارية، شهادة شكر وتقدير وهدية رمزية للسيد ريتيش كومار، وذلك لأمانته وحرصه على رد الأمانات لأصحابها.