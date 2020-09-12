صقر غباش: اتفاق السلام بين البحرين وإسرائيل خطوة مهمة في دعم الاستقرار بالمنطقة

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن قرار مملكة البحرين إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة إسرائيل خطوة مهمة في دعم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط ويدشن مرحلة جديدة تسودها قيم العمل المشترك وتفتح أفاقاً أرحب من التعاون الدولي وتعزيز السلم والاستقرار والأمن والازدهار لشعوب المنطقة.

وقال معاليه إن إعلان اقامة العلاقات بين مملكة البحرين وإسرائيل يصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها وازدهارها ويفتح آفاقاً جديدة للسلام، ويساهم في مسيرة التنمية لدول المنطقة من خلال التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي ويوجه رسالة إيجابية ومشجعة الى الشعوب والدول الأخرى.