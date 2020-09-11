أحمد عيد المهيري.. «زميل آينشتاين»

ناصر الجابري (أبوظبي)

يعد العالم الإماراتي الدكتور أحمد عيد المهيري، من أبرز العلماء العالميين في مجال أبحاث الفيزياء النظرية، نظراً لإسهاماته العلمية المتعددة وأبحاثه المتنوعة، والتي تناولت مجموعة من الظواهر، من أهمها الثقوب السوداء في الفضاء، حيث حاز إعجاب أبرز الخبراء الدوليين في قطاعات العلوم والهندسة والفضاء، لرغبته المتواصلة في البذل والإنجاز ورفد الميدان المعرفي بالنظريات والاكتشافات المتنوعة.

ولد أحمد المهيري في عام 1986 بأبوظبي، حيث تدرج في المراحل الدراسية المختلفة، والتي كان خلالها شغوفاً بالعلوم والمعرفة والاكتشافات، وصولاً إلى تخرجه عام 2004 من مدرسة الشويفات، حيث تم ابتعاثه من قبل جهاز أبوظبي للاستثمار لدراسة البكالوريوس في جامعة تورونتو ليتخرج منها بعد 4 أعوام في تخصص برنامج «هندسة الفيزياء»، وواصل بعدها تحصيله العلمي، من خلال مكتب البعثات الدراسية التابع لوزارة شؤون الرئاسة لدراسة الماجستير والدكتوراه بجامعة كاليفورنيا في سانتا باربارا، حيث حصل على جائزة أفضل رسالة دكتوراه على مستوى جامعته في مجال الرياضيات والعلوم الطبيعية والهندسة.

واستطاع المهيري، أن يكون أول إماراتي يحصل على القبول في دراسات ما بعد الدكتوراه في معهد الدراسات المتقدمة في برينستون بالولايات المتحدة، وهو يعتبر أبرز معهد لبحوث الفيزياء النظرية في العالم، والذي عمل فيه آينشتاين في آخر عشرين سنة من حياته، حيث يلقّب بـ «زميل آينشتاين»، نظراً لإسهاماته العلمية وحرصه على التعمق في النظريات الفيزيائية والعلمية التي طرحها العالم الشهير آينشتاين.

وخلال العام الماضي، تم تكريم أحمد المهيري بميدالية فخر الإمارات، خلال حفل الدورة الـ5 لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، لدوره العلمي العالمي، حيث يمتلك المهيري بحوثاً في الفيزياء النظرية، تم الاقتباس منها أكثر من 1500 مرة من قبل باحثين آخرين في مختلف مناطق العالم.

وحقق المهيري مؤخراً رفقة مجموعة من العلماء العالميين في الفيزياء، جائزة «NewHorizon» وذلك لحسابهم محتوى المعلومات الكمومية للثقوب السوداء وإشعاعاتها وتقدمهم في اكتشاف المادة المظلمة «Sub-GeV»، في ما يتعلق بتجربة «SENSEI»، وتعد الجائزة من بين أهم الجوائز الفيزيائية العالمية المرموقة، والتي تؤكد على المسيرة الريادية العلمية الحافلة للمهيري، وتجسد المكانة العالمية الرفيعة التي حصدها لأبحاثه حول الفيزياء النظرية والثقوب السوداء.